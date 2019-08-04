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TSK'ya gönüllü dönen pilot albay tuğgeneral oldu!

Türk Hava Yolları’nda filo sorumlu mesul kaptan pilotu olarak görev yaparken gönüllü olarak dönen tek pilot olan Hava Pilot Albay Aziz Adalı, tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 21:34
TSK'ya gönüllü dönen pilot albay tuğgeneral oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan YAŞ kararları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general ve bir amiral ile 40 albay, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltildi.

Albay Aziz Adalı yuvaya dönen 3 pilottan biri

Bu isimlerin arasındaki Hava Pilot Albay Aziz Adalı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası yuvaya dönen 3 pilottan biriydi.

FETÖ üyelerinin baskıları sonucu görevlerini bırakmak zorunda kalan ve darbe girişiminin ardından "yuvaya dönüş" kapsamında üniformalarına kavuşan Albay Aziz Adalı, Albay Gökhan Ergün ve Albay Gürel Erusta tuğgeneral oldu.

THY'de görev yaparken gönüllü olarak geri döndü

Hava Pilot Albay Aziz Adalı, Türk Hava Yolları’nda A340/330 filosunun sorumlu mesul kaptan pilotu olarak görev yaparken gönüllü olarak dönen tek pilot olmuştu.

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ender Kartal

2- Albay Gürel Özusta

3- Albay Gökhan Ergün

4- Albay Aziz Adalı

5- Albay Ertunç Ertufanlı

6- Albay Durmuş Aydemir

 

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:34
  1. Aziz Adalı
  2. YAŞ kararları
  3. Gökhan Ergün
  4. Gürel Erusta

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