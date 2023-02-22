TSK'ya attığınız iftira olabilir mi Başak bey, bir bak bakalım! Ekşi Sözlük CEO'su niye kapatıldıklarını anlayamamış
Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut, sitelerine neden erişim engeli getirildiğini anlayamadıklarını söyledi.
Yeniakit.com.tr
CHP'nin arka bahçesi konumunda Türk milletin milli ve manevi değerlerini hedef alan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.
BTK'nın kararını hedef alan Ekşi Sözlük’ün CEO’su Başak Purut, karar hakkında kendilerine bir açıklama yapılmadığını ve içeriği bilmedikleri için itiraz edemediklerini söyledi.
Bunlardan birisi olabilir mi Başak?
Ekşi Sözlük son olarak deprem bölgesinde canhıraş çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, yardım malezemelerini çaldıkları iftirasını atmıştı.