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Gündem TSK'ya attığınız iftira olabilir mi Başak bey, bir bak bakalım! Ekşi Sözlük CEO'su niye kapatıldıklarını anlayamamış
Gündem

TSK'ya attığınız iftira olabilir mi Başak bey, bir bak bakalım! Ekşi Sözlük CEO'su niye kapatıldıklarını anlayamamış

Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut, sitelerine neden erişim engeli getirildiğini anlayamadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 22:08:00 -
TSK'ya attığınız iftira olabilir mi Başak bey, bir bak bakalım! Ekşi Sözlük CEO'su niye kapatıldıklarını anlayamamış

 Yeniakit.com.tr 

CHP'nin arka bahçesi konumunda Türk milletin milli ve manevi değerlerini hedef alan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

BTK'nın kararını hedef alan Ekşi Sözlük’ün CEO’su Başak Purut, karar hakkında kendilerine bir açıklama yapılmadığını ve içeriği bilmedikleri için itiraz edemediklerini söyledi.

Bunlardan birisi olabilir mi Başak?

Ekşi Sözlük son olarak deprem bölgesinde canhıraş çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, yardım malezemelerini çaldıkları iftirasını atmıştı.

 

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