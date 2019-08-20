TSK’nın Vuran sayısı 90’a ulaştı BMC tarafından üretilen Vuran 4x4 zırhlı taktik araçlarının TSK envanterindeki sayısı 90'ı buldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren Vuran 4x4 zırhlı taktik araçlarının sayısı 90’ı buldu. BMC tarafından üretilen araç terörle mücadele ile hudut görevleri kapsamında hassas nokta veya tesis koruma, bölge ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerini icra edebiliyor. Yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip olan Vuran 4x4, 9 personel taşıyabiliyor; saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca yüzde 60 dik eğim tırmanabiliyor; yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebiliyor.

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