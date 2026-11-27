Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Erdoğan’ın sahip çıkmasıyla devlet projesine dönüşen Terörsüz Türkiye süreci, Öcalan’ın çağrısıyla kendini lağvederek silah bırakması ve Kuzey Irak’taki pek çok kampı boşaltmasıyla birlikte ülkemizde ilk kez terörün tamamen biteceği bir aşamaya gelindi. TBMM’de 467 gibi rekor oyla kabul edilen Çerçeve Yasa kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu ile birlikte sürecin mutlu sonla nihayete ermesi bekleniyor. İYİ Parti başından beri sürece karşı çıkarken, Yeni Parti de Meclis İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceğini duyurarak süreci baltalama yoluna gitti. Erdoğan, “Biz ne zaman ‘Analar ağlamasın’ desek birileri yan çiziyor. Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin, anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında göğekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz” mesajını verirken, Bahçeli de DEM Parti İmralı heyetini Meclis’teki kabul ederek sürece ilişkin gelinen aşamayı ve bundan sonra yapılacak düzenlemeleri değerlendirdi. Terörsüz Türkiye hedefine ilk kez bu kadar yaklaşılmışken, YP ve İP gibi muhalefet partilerinin tarihi sürece balta vurma girişimlerini hızlandırması tepki çekiyor.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, şunları söyledi: “Türkiye’nin birlik ve beraberliğini pekiştirecek, kardeşlik hukukunu güçlendirecek, demokratik adımlar içeren ve ülkemizin sivil bir anayasaya kavuşmasına zemin hazırlayacak bu süreç, herkesin hayrınadır. Yarım asırdır Türkiye’nin başına bela olan terör sorununun çözümünde sona yaklaşılırken bir kısım muhalefetin sergilediği bu tutumu anlamak gerçekten güçtür. Derdiniz nedir, amacınız nedir? Analar ağlamaya devam mı etsin istiyorsunuz? Gencecik evlatlarımız şehit mi olsun istiyorsunuz? Türkiye’nin terör belasından kurtulmasını istemiyor musunuz? Gelin, yol yakınken bu yanlıştan vazgeçin!”

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de şunları dile getirdi: “Terör belasından kurtulma ümidi doğmuştur. Kurulacak olan TBMM İzleme Komisyonu’na bütün partilerin katılması ve sürecin büyük bir ittifakla sonuçlandırılması gerekir. Terörsüz Türkiye süreci başarılı olursa, Türkiye bölgesinde de barışın ve refahın öncüsü olacaktır. Ondan sonra da İslam Birliği kurularak İslam ülkelerinin refahı, barışı için harekete geçilmelidir. Sürecin siyasi hesaplarla başarısızlığa uğramasına neden olunacak olursa en fazla İsrail ve emperyalist ülkelerin ekmeğine yağ sürülmüş olacaktır. Bu nedenle bütün partileri siyasi hesap gözetmeden, parti ayrımı gözetmeden terörsüz Türkiye sürecine katkı vermeye davet ediyorum.”