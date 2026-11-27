BUĞRA KARDAN SEBAHATTİN AYAN

Belediyeleri ahtapot gibi saran vurgun ağını yöneten, ihalelere şaibe karıştıran, müteahhitleri rüşvete bağlayan, AVM patronlarından haraç kesen suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun sinsi bir oyunu daha bozuldu. İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında adı 155 eylemde geçen, hakkında 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu’nun tutukluluğunun hak ihlali olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek mahkemenin kararıyla İmamoğlu’nun mağduriyet edebiyatı da yargılamanın ve tutuklamanın siyasi olduğu yaygarası da çöktü. Mazlum kisvesine bürünerek, tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı algısına sarılarak, makul sürenin aşıldığı velvelesi kopararak cezaevinden kurtulmayı amaçlayan ancak Anayasa Mahkemesi duvarına toslayan İmamoğlu dut yemiş bülbüle döndü. 14’e karşı bir oyla İmamoğlu’nun delilleri karartma ve tanıkları baskılama ihtimali dikkate alınarak tutukluluğunun devamına hükmedilmesi maşeri vicdanı rahatlattı. Hukukçular da AYM’nin hak ihlali başvurusunu reddetmesiyle İmamoğlu’nun tutukluluğunun siyasi olmadığını tescillediğini dile getirdiler. Yüksek mahkemenin kararının İmamoğlu’nun adil şekilde yargılandığını ortaya koyduğunu da vurguladılar.

TEDBİR HAKLI BULUNDU

Akit’e konuşan Avukat Ertuğrul Akar, şunları söyledi: “Ceza kanunlarında tutuklama son tedbirdir. Ceza yerine geçmediği de açıktır. Gelelim İmamoğlu’na. Karşımızda 155 eylem var. 10’unu bile hesaba katsanız cezalar yüzlerce yıla tekabül ediyor. Hâl böyle olup yerel mahkemece İmamoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar veriliyor. Belli ki kamu gücü, maddi kuvvet, iddia edilen örgütü yönlendirme, delillerin karartılması, tanıkların baskı altına alınması gibi durumların önüne geçmek için tutukluluğun devamına hükmediliyor. Normalde zanlının kaçma ihtimali yoksa, sabit ikametgâhı varsa, delilleri karartması ve tanıkları baskılaması imkânsızsa zanlı tahliye edilir. Hâsılı yüksek mahkeme, zanlının alacaağı cezanın alt ve üst sınırını, kamu gücünü, siyasi kuvvetini dikkate alarak tutukluluğun devamını uygun görmüştür. En azından bu aşamaya kadar herhangi bir hak kaybı olduğuna hükmetmemiştir. Biz de bu döneme kadar herhangi bir hak kaybı olduğunu düşünmüyoruz. Anayasa Mahkemesi, çok önemli bir karara imza atmıştır. İmamoğlu’nun yargılamanın da tutukluluk kararının da siyasi olduğu iddiası çökmüştür. AYM aslında üst yargı organı değil, bir nevi ikinci meclis gibi çalışıyor. Buna rağmen ‘İmamoğlu’yla ilgili herhangi bir hak kaybı veya hak ihlali söz konusu değildir’ demesi dikkat çekicidir. Anlaşılan o ki AYM bile İmamoğlu’nu koruma yoluna gitmemiş. Siyasetin dışında hukuku uygulamış. Anlaşılan o ki yüksek mahkeme, tutuklama açısından yargılamanın bu aşamasına kadar herhangi bir problem görmemiş. Biz de bir ihlal öngörmüyoruz. Yargılamanın hızlı gitmesinin bunda etkin olduğuna kanaat getiriyoruz.”

ORTADA HUKUKİ BOŞLUK KALMADI

Avukat Fatih Beder de, şunları dile getirdi: “Aylardır kamuoyunu ‘hak gasbı’ ve ‘siyasi operasyon’ ezberleriyle oyalayanlarca kurgulanan tiyatro, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla tamamen perdelerini kapatmıştır. Uzun tutukluluk iddiasının 14’e karşı bir oyla, siyasi faaliyet ve seçilme hakkı ihlali iddialarının ise oy birliğiyle reddedilmesi ortada tartışmaya açık hiçbir hukuki boşluk bırakmamıştır. Türkiye’nin en büyük yolsuzluk dosyalarından birinin baş aktörü konumunda bulunan bir ismin tutuklu yargılanması, adaletin ve hukuk düzeninin gereğidir. Ağır suçlamaları ajitasyonla perdelemeye, örtmeye çalışmak, ‘mağduriyet’ maskesinin arkasına sığınarak yargıyı baskı altına almaya kalkışmak artık sonuç vermemektedir. Hülâsa yüksek mahkemenin kararı, bu sürecin siyasi bir hesaplaşma değil de doğrudan yargının alanına giren somut bir hukuk meselesi olduğunu tartışmasız biçimde ilan etmiştir. Herkesin bu karara saygı duymaktan başka seçeneği yoktur.”

MAĞDURİYET SÖYLEMİ ÇÖKMÜŞTÜR

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ise şunları ifade etti: “Anayasa Mahkemesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun bireysel başvurusuna yönelik 14’e karşı bir oyla verdiği ret kararı, hukukun işleyişi açısından önemli bir tescil niteliğindedir. Yüksek mahkemenin bu kararıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği yönündeki iddialar hukuki zeminini yitirmiştir. Büyük bir yolsuzluk soruşturmasının muhatabı olan bir ismin yargı süreci kapsamında tutuklu bulunması, hukuk devletinin doğal bir sonucudur. Uzun süredir kamuoyu önünde ‘mağduriyet’ söylemi ve ajitasyon üzerinden yürütülmeye çalışılan algı, bizzat Anayasa Mahkemesi’nin bu kararıyla çökmüştür. Herkesin yargı kararlarına saygı duyması gerekir; ortaya çıkan tablo, tutukluluk kararının siyasi değil, tamamen hukuki gerekçelere dayandığını açıkça göstermektedir.”