Denize yakın, turizm ve konut alanları Ürkmez ve Bengiler mahallelerinin yerleşim alanları içerisinde bulunan taşınmazlar, Seferihisar-Kuşadası kara yolunun her iki tarafında yer alıyor. Satışa çıkarılacak taşınmazlardan ikisi tarım alanında, üçü tamamen veya kısmen turizm tesis alanında, biri ise 0,30 emsalli ve iki kat konut imarlı alanda bulunuyor. Turizm tesis alanı olarak planlanan taşınmazların denize uzaklıkları 100 ile 250 metre arasında değişirken, tarım arazileri kıyıya yaklaşık 370 metre mesafede bulunuyor. Kara yoluna cepheli taşınmazlar da satış kapsamında yer alıyor. Konut imarlı taşınmazın yapılaşma engeli bulunmazken, turizm alanlarında imar uygulaması yapılması gerekiyor. 177 milyon liralık ihale Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından toplam 17 bin 687 metrekare büyüklüğündeki altı taşınmaz için 177 milyon 161 bin 850 lira muhammen bedel belirlendi. İlk açık artırmalar 5-13 Ocak 2027, satışın gerçekleşmemesi hâlinde ikinci artırmalar ise 4-12 Şubat 2027 tarihleri arasında UYAP Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilecek. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan 144 yıllık mülkiyet geçmişi, savaşların ve göçlerin ardından unutulan miras ve 41 yıllık hukuk mücadelesi, şimdi açık artırma süreciyle yeni bir döneme giriyor.