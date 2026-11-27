Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunun merak ettiği soruların canlı yayında cevaplandırılmasına dikkat çekti.

CHP VE YENİ PARTİ'YE HODRİ MEYDAN

Devletin en yetkili üç isminin onlarca gazetecinin karşısına çıkarak soruları cevaplandırdığını hatırlatan Karahasanoğlu, CHP ve Yeni Parti yönetimlerinin de haklarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin benzer bir basın toplantısı düzenleyip düzenleyemeyeceklerini sordu.

Karahasanoğlu, Sözcü, Cumhuriyet ve Karar gazetelerinin yöneticilerine de yaptıkları yayınlar ve attıkları manşetlerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırmaları çağrısında bulundu.

RAKAMLARI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı verilere dikkat çeken Karahasanoğlu, tasfiye sürecindeki 131 fonun toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturduğunu aktardı.

Fon soruşturmasının boyutuna ilişkin muhalefetin söylemlerini eleştiren Karahasanoğlu, hükümetin sorunun üzerine ciddiyetle gittiğini vurguladı.

"YAYGARALAR DÜN BOŞA ÇIKTI"

Basın toplantısında 638 şüphelinin bulunduğunun ve 112 hisse senedi fonundan stopaj alınmadığının açıklandığını hatırlatan Karahasanoğlu, yazısını şu ifadelerle noktaladı:

“Yaygaralar, dün boşa çıktı… Oluşturulmak istenen algılar yalan çıktı. Fon, birilerine üzerinde eşinecekleri çöp oldu…”

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