Sebahattin Ayan İstanbul

Gazze’de yaşanan insani dram karşısında yardım faaliyetleri yürüten gönüllü Orhan Korkmaz, ABD’nin iade talebi üzerine İngiltere’de tutuklu bulunuyor. İngiliz polisi tarafından 31 Temmuz sabahı Londra’daki otel odasında gözaltına alınan Korkmaz, doğrudan Belmarsh Cezaevi’ne götürüldü. ABD makamları, Korkmaz’ı Hamas’a maddi destek sağlamak ve terörizmi finanse etmekle suçlarken, Korkmaz hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Henüz hakkında verilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmayan yardım gönüllüsü Korkmaz, ailesiyle de görüştürülmüyor.

ABD’YE GİTMEMİŞ

ABD’ye hiç gitmediği, herhangi bir ticari faaliyet yürütmediği ve İstanbul’da yaşayan Gazze doğumlu Korkmaz, iki üç ayda bir yardım faaliyetleri yaptığı vakfın Londra merkezinde yönetimle olağan toplantılar gerçekleştirmek üzere İngiltere’ye gidiyordu. Temmuz 2026’da da bu rutin iş görüşmeleri kapsamında Londra’da bulunan Korkmaz’ın Türkiye’ye dönmesi planlanıyordu. Ancak 31 Temmuz sabahı saat 05.00 sıralarında İngiliz polisi, Korkmaz’ın otel odasının kapısını zorlayarak içeri girdi. ABD’nin talebi üzerine gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Korkmaz cezaevine gönderildi.

İSRAİL DEVREDE

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD savcılık makamları, operasyonu överken, soruşturmaya sağladığı katkı nedeniyle İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin Bet’e de açıkça teşekkür etti. 25 Ağustos 2026 tarihli iddianamede, Orhan Korkmaz’a Hamas’a maddi destek sağlamak, terörizmi finanse etmek ve bu faaliyetlere ilişkin başkalarıyla anlaşmak yönünde dört ayrı suçlama yöneltildi. Savcılık, yardım malzemeleri ve paranın Hamas’a yönlendirildiğini ileri sürdü. Korkmaz ise suçlamaları reddetti. Korkmaz’ın ABD’de bulunmamış olması, ticari faaliyetlerinin Türkiye merkezli yürütülmesi ve soruşturmada İsrail istihbaratının rolünün açıkça belirtilmesi, dosyanın uluslararası boyutunu daha da dikkat çekici hale getiriyor.

AİLESİYLE GÖRÜŞEMİYOR

Korkmaz’ın eşi ve çocukları, 31 Temmuz’daki gözaltı tarihinden bu yana kendisiyle yüz yüze veya görüntülü görüşme gerçekleştiremedi. Eylül ayında görüntülü görüşme için gerekli iletişim onayı alınmasına rağmen, 27 Ekim tarihine verilen randevu cezaevi yönetimi tarafından ek güvenlik incelemesi gerekçesiyle iptal edildi. İngiltere’de yaşayan oğlu, babasını ziyaret etmek için başvuruda bulundu ama verilmedi. Tek başına hücrede kalan Korkmaz’ın cezaevindeki sosyal faaliyetlere katılmasına da izin verilmiyor.

MAHKEME 2027’DE BELKİ

Tansiyon takibi gereken Korkmaz, hipotiroidi ve yüksek kolesterol nedeniyle ilaç kullanıyor. Düzmece belgeler ve yalan istihbaratlarla gözaltına alınan Korkmaz’ın, ABD’nin iade talebinin esas yönünden inceleneceği duruşmanın 2027 yazının ortalarında yapılması bekleniyor. Korkmaz’ın avukatı Gülden Sönmez, müvekkilinin Gazze’ye insani yardım ulaştıran bir gönüllü olduğunu vurgulayarak, yardım faaliyetleri nedeniyle yargılanmak istenmesinin diğer insani yardım çalışanlarına yönelik bir gözdağı niteliği taşıdığını belirtti. İngiltere ve ABD makamlarıyla yürütülecek görüşmeler sonucunda Korkmaz’ın serbest bırakılarak İstanbul’daki ailesine kavuşmasını sağlayacak somut bir dönüş planının hazırlanması talep ediliyor.