TSK’nın Tel Rıfat temizliği başladı

Göksel Çağlav Ankara

Fırat Kalkanı Harekatından sonra Afrin’deki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bir grup terörist kaçarken bir grup terörist de Tel Rıfat bölgesine sığınmıştı. Burada bulunan teröristler zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve bölgede güvenliği sağlayanÖzgür Suriye Ordusu’na saldırmaya başladı. Geçtiğimiz gün bu bölgede yaşanan gelişmeler üzerine ÖSO birlikleri Tel Rıfat’ta bulunan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyona başladı. Tel Rıfat bölgesinde bulunan teröristlerin karşılık vermesi üzerine, TSK uzun menzilli top ve obüslerle terör örgütünün mevzilerini vurmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekat öncesinde terör örgütü, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinden tamamen temizlenerek bölge güvenli hale getirilecek. Terörist unsurlar, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekat işaretinin verilmesiyle harekete geçerek, Türk askerlerine ve bölgede kontrolü sağlayan ÖSO birliklerine saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Bağlantıları kesilecek

Fırat’ın doğusuna düzenlenecek kara harekatı öncesinde terör örgütü PKK’nın belirlenen tüm hedefleri imha edilerek birbirleri ile bağlantılarının kesilmesi hedefleniyor. Terör örgütü PKK’nın hakim olduğu Irak ve Suriye’de bulunan bölgelerden Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekat sırasında silah, mühimmat ve militan desteğinin kesilmesi için güvenlik güçleri, istihbarat ve yerel kaynaklar ile koordinasyon sağlanarak, terör örgütünün destek alması engellenecek. Terör örgütünün düzenlenecek operasyon ve harekatlar ile güneye doğru çekilmesi, rejimin hakim olduğu bölgeye kadar uzaklaştırılması hedefleniyor.