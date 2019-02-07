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TSK'nın görev süresi uzatılmıştı! İran çağrı yaptı: İşbirliğine hazırız

İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Habibullah Sayari, TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasının ardından yaptığı açıklamada, "İran Aden Körfezi'nde Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır" dedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 19:52
TSK'nın görev süresi uzatılmıştı! İran çağrı yaptı: İşbirliğine hazırız

İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Habibullah Sayari, gemi ve petrol tankerlerinin güvenliğinin temini için Türkiye'yle Aden Körfezi'nde işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Fars Haber Ajansı'na göre Sayari, "İran'ın Aden Körfezi'ndeki varlığı, gemi trafiğinin güvenliğini sağlama amacı taşıyor. Eğer Türkiye de bu amaçları güdüyorsa, işbirliğine hazırız" dedi.

2008'den bu yana faaliyetler yürütülüyor

Sayari, ticari gemileri ve petrol tankerleri Aden Körfezi'nden geçen tüm ülkelerin, güvenliğini temini için önlem alındığının altını çizdi.

İran askeri filosu, korsanlarla mücadele amacıyla Kasım 2008'den bu yana Aden Körfezi'nde devriye faaliyetleri yürütüyor.

Aden Körfezi, İran için büyük bir önem taşıyor. Zira Basra Körfezi'nden Avrupa'ya seyreden petrol tankerlerinin ana güzergahı bu körfez üzerinden geçiyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 19:52
  1. TSK
  2. İran

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji14 dk önce
    Türk donanmasınınoradadurması çok riskli çünküAbd ve müttefikler yakın bir zamanda İRANa saldırabilirler. Aden körfeziilk hedeftir. Bunu bilen İRAN şark kurnazlığı yapıpTürk donanmasını kalkan olarak kullanmakistemektedir.

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