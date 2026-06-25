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Yağ gündem oldu... Canan Karatay'dan olay sözler: Yıllarca yanlış tüketmişiz! Alınması gereken önlemler 

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Yağ gündem oldu... Canan Karatay'dan olay sözler: Yıllarca yanlış tüketmişiz! Alınması gereken önlemler 

Beslenme üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan sofraların vazgeçilmez isimlerinden biri olan kuyruk yağı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Bu yağ tüketildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu önemli besin öğelerini karşılamaya yardımcı oluyor. Uzun yaşamın sırrını yalnızca tek bir gıdaya bağlamanın doğru olmayacağını vurgulayan Karatay, bu süreçte büyük bir hata olduğunu ifade ediyor. Bu yağ lezzeti artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

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Foto - Yağ gündem oldu... Canan Karatay'dan olay sözler: Yıllarca yanlış tüketmişiz! Alınması gereken önlemler 

Son yıllarda işlenmiş gıdaların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok kişinin doğal yağlardan uzaklaştığını belirten Karatay, özellikle geleneksel hayvansal yağların uzun süre yanlış anlaşıldığını savunuyor. Ona göre Anadolu’da yıllarca kullanılan doğal yağlar, dengeli bir beslenme düzeninin önemli parçalarından biriydi.

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Foto - Yağ gündem oldu... Canan Karatay'dan olay sözler: Yıllarca yanlış tüketmişiz! Alınması gereken önlemler 

Koyunun kuyruk kısmında bulunan ve oldukça yoğun bir yağ yapısına sahip olan kuyruk yağı, Anadolu mutfağında özellikle et yemeklerinde sıkça kullanılan bir ürün olarak biliniyor. Hem lezzet katması hem de yemeklerin daha doyurucu olmasını sağlaması nedeniyle birçok yörede tercih ediliyor. Beslenme uzmanlarına göre kuyruk yağı; enerji sağlayan yağ asitleri bakımından zengin bir içerik taşıyor. Bu yağ asitleri vücudun enerji üretiminde rol oynarken aynı zamanda hücrelerin korunmasına da katkı sağlayabiliyor.

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Foto - Yağ gündem oldu... Canan Karatay'dan olay sözler: Yıllarca yanlış tüketmişiz! Alınması gereken önlemler 

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal hayvansal yağların özellikle kas yapısının korunmasında ve vücudun dayanıklılığının artmasında önemli rol oynayabileceğini ifade ediyor. Ayrıca bu tür yağların bağışıklık sistemi üzerinde de destekleyici bir etkisi olabileceğini belirtiyor. Vücudun bazı vitaminleri kullanabilmesi için yağlara ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Karatay, özellikle A, D, E ve K vitaminlerinin emilimi için doğal yağların beslenme düzeninde yer almasının önemli olduğunu dile getiriyor. Uzmanlar, son yıllarda doğal ve geleneksel beslenme yöntemlerine ilginin yeniden artmaya başladığını söylüyor. Kuyruk yağı da bu ilginin odak noktalarından biri haline gelmiş durumda. Anadolu’nun birçok bölgesinde yıllardır kullanılan bu yağ, özellikle kebap ve et yemeklerinde lezzeti artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

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Foto - Yağ gündem oldu... Canan Karatay'dan olay sözler: Yıllarca yanlış tüketmişiz! Alınması gereken önlemler 

Ancak beslenme uzmanları, her besin gibi hayvansal yağların da ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Dengeli bir beslenme programı oluşturmak, sağlıklı yaşamın en önemli adımlarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre tek bir besin mucize yaratmasa da doğal ve işlenmemiş gıdaların sofralarda daha fazla yer alması genel sağlık açısından faydalı olabilir. Bununla birlikte bireylerin sağlık durumuna ve metabolizmasına uygun beslenme planı oluşturması büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için en önemli unsurun ise dengeli beslenme, düzenli hareket ve doğal gıdalarla kurulan bir yaşam alışkanlığı olduğu ifade ediliyor.

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