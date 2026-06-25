Yağ gündem oldu... Canan Karatay'dan olay sözler: Yıllarca yanlış tüketmişiz! Alınması gereken önlemler
Beslenme üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan sofraların vazgeçilmez isimlerinden biri olan kuyruk yağı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Bu yağ tüketildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu önemli besin öğelerini karşılamaya yardımcı oluyor. Uzun yaşamın sırrını yalnızca tek bir gıdaya bağlamanın doğru olmayacağını vurgulayan Karatay, bu süreçte büyük bir hata olduğunu ifade ediyor. Bu yağ lezzeti artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.