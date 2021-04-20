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Gündem TSK'nın E-7T HİK uçağında bir ilk
Gündem

TSK'nın E-7T HİK uçağında bir ilk

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 20:26:00 -
TSK'nın E-7T HİK uçağında bir ilk

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağımız tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi. 16 Nisan'da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldı. Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya'da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildirimi sağlandı."

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