TSK'nın dertlerine Derman olacak! Tarih belli oldu

Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, 4’üncü kez gerçekleşen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde DERMAN hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Saltık, Koluman sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte verdiği röportajda, DERMAN 8×8 Zırhlı Lojistik Destek Aracının ilk teslimatlarına 2021 yılında başlanacağını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak, "Sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. 2021 yılı itibarıyla da ilk teslimatlarımıza başlayacağız" diyen Saltık, Koluman Grubu’nun gündemdeki projeleri hakkında da önemli bilgiler verdi.

Uzun yıllardır Silahlı Kuvvetlere muhtelif araç alımlarında hizmet verdiklerini belirten Saltık, "2016 senesinde kendi araçlarımızı üretmek üzere yola çıktık DERMAN aracımızı hayata geçirdik. Bu, tamamen NATO standartlarında 8×8 zırhlı taktik bir lojistik aracı" şeklinde konuştu.

Saltık, kendilerini ağırlıklı olarak mühimmat taşıma sıkıntısı olan zırhlıları kurtarma veya destek faaliyetlerinde konumlandırdıklarını belirtti.

Hedeflerinin ihracat odaklı olduğunu belirten Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, "Bizim hedefimiz, başarıyı biz ihracatta arıyoruz. 2016 senesinden bu tarafa çok ciddi yatırım yaptık. Tarsus’taki fabrikamıza 65 milyon avro yatırım yaptık. Kapasitemizi artırdık. 80 bin metrekare kapalı sahamız var şu an. Geleneksel pazarımız Avrupa idi. Rusya bizim için çok önemli bir pazar. Ukrayna ve Belarus’ta ciddi faaliyetlere başladık. Oralara ürünlerimiz satılıyor. Ve bizim çok önem verdiğimiz Uzak Doğu-Asya’ya konsantre vaziyetteyiz" açıklamalarında bulundu.

Son yıllarda Ar-Ge çalışmalarını ciddi boyutta artırdıklarını belirten Saltık, "2016 yılından beri Ar-Ge merkezimiz var. Üniversitelerimizle birlikte çalışıyoruz. Ciromuzun %2,5’i civarında Ar-Ge’ye kaynak ayırıyoruz" dedi.

DERMAN 8×8

Derman, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından Mersin’in Tarsus ilçesinde üretilen, 8 çeker zırhlı bir askeri lojistik aracı. Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Derman’ın Ar-Ge çalışmalarına 2015 yılında başladı.

Derman 8×8 lojistik destek ve taktik operasyonlara uygun, yükseltilebilir modüler balistik koruma seviyeleriyle, çok amaçlı kullanıma uygun olarak filo genelinde yüksek düzeyde benzerliğe sahip bir araç ailesi olarak geliştirilmiştir.

Kabinin kendisi, STANAG 4569 Level 2 seviyesine (7 mm Armox 600T) uygun olup, STANAG 4569 Level 3 ve Level 4 seviyesine yükseltilebilir (Giydirme Kompozit Zırh Plakaları) özelliktedir. Balistik atış testleri kaynak yerlerine ve giydirme zırh bağlantı noktalarına da yapılmıştır. Bunun yanı sıra zırh sacı kaynaklı birleştirme noktalarına takviye yapılmıştır.

DERMAN'ın temel özellikleri