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TSK’dan yeni hamle! Bordo Bereliler de harekete geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör koridorunu önlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:41
TSK’dan yeni hamle! Bordo Bereliler de harekete geçti

Tel RıfatPYD/YPG/PKK'lı teröristlerden teslim alan rejim güçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Münbiç'e ilerleme planı yaptı.

Türkiye öteden beri bu ihtimale karşı olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus’tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:41
  1. Tel Rıfat
  2. PYD/YPG/PKK
  3. terör örgütü PYD/YPG/PKK
  4. Fırat Kalkanı
  5. Zeytin Dalı
  6. Türkiye
  7. Barış Pınarı Harekatı
  8. Suriye Milli Ordusu Güçleri
  9. Azerbaycan
  10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  11. Cerablus
  12. Resulayn
  13. Tel Abyad
  14. Bordo bereliler
  15. komandolar

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