TSK'!dan terör yuvalarına operasyon: Ölüler var
Türk Silahlı Kuvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 2 terörist öldürüldü.01 Kasım 2018 Perşembe 12:27
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Metina bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucunda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi, bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.
YORUM YAZ