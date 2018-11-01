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TSK'!dan terör yuvalarına operasyon: Ölüler var

Türk Silahlı Kuvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 2 terörist öldürüldü.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:27
TSK'!dan terör yuvalarına operasyon: Ölüler var

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Metina bölgesine dün hava harekatı düzenlendi. 

Harekat sonucunda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi, bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:27
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. PKK
  3. Kuzey Irak
  4. Metina

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