Beşiktaş kaleye takviye yaptı! Doğan Alemdar 4 yıllık imzayı attı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, profesyonel futbolcu Doğan Alemdar’ın transferi için RAMS Başakşehir FK ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, transfer çalışmalarında kaleye Doğan Alemdar hamlesi yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar’ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.