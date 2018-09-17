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TSK’dan Suriye’ye en kapsamlı askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib konusunun gündeme gelmesinden bu yana sınıra en kapsamlı sevkiyatını gerçekleştirdi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 06:55
TSK’dan Suriye’ye en kapsamlı askeri sevkiyat

TSK’ya ait tank ve diğer ateş destek unsurları taşıyan 50 araçlık konvoyun dün erken saatlerden itibaren İdlib’in güneybatısında bulunan Cisr eş Şuğur bölgesine giriş yaptığı öğrenildi.

REJİMİN YIĞINAK BÖLGESİ

Cisr eş Şuğur bölgesi içinde kalan İştabrak köyünde TSK’nın 11 numaralı gözlem noktası bulunuyor. Cis eş Şuğur’un bir diğer önemli özelliği rejim güçlerinin İdlib kırsalına yönelik saldırılarına bu bölgeden başlamış olması. Rejim İdlib’i hedef gösterdikten sonra bu bölgeye özellikle kara unsurlarından oluşan güçlü yığınak yapmıştı.

FIRTINALAR HATAY’A KAYDIRILDI

Türkiye’nin değişik bölgelerinden Türkiye-Suriye sınır hattına takviye dün de devam ederken, Kilis sınır hattında bulunan 40 kilometre menzile sahip fırtına obüslerinden bir kesiminin Hatay’a kaydırıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 06:55
  1. Kilis
  2. Hatay
  3. idlib
  4. tsk

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