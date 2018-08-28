TSK'dan sınıra askeri sevkiyat!

Kilis’teki sınır karakollarından Suriye sınırının Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine askeri sevkıyatlar devam ediyor. Tanklar, Askeri araçlar, personel sevkıyatı, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam ediyor.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.