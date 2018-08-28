TSK'dan sınıra askeri sevkiyat!
Suriye’nin Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine TSK tarafından yapılan sevkiyatlar devam ediyor.28 Ağustos 2018 Salı 09:24
Kilis’teki sınır karakollarından Suriye sınırının Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine askeri sevkıyatlar devam ediyor. Tanklar, Askeri araçlar, personel sevkıyatı, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam ediyor.
Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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