TSK'dan PKK'ya bir darbe daha!
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.07 Eylül 2018 Cuma 22:02
TSK, Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatlarına devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı.
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