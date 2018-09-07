TSK'dan PKK'ya bir darbe daha!

TSK, Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatlarına devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı.