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TSK'dan Münbiç'te 18'inci devriye

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevini icra etti.

22 Temmuz 2018 Pazar 17:42
TSK'dan Münbiç'te 18'inci devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dün 18'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 17:42
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Fırat Kalkanı harekatı

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