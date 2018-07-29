0553 313 94 23

TSK'dan kritik hamle! Gir ve kal dönemi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı operasyonlar aralıksız sürüyor. Daha öncekilerden farklı olarak TSK, "gir ve kal" yöntemiyle teröristlerden temizlenen bölgelerde üs kurmaya başladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 20:04
TSK'dan kritik hamle! Gir ve kal dönemi başladı

Daha öncekilerden farklı olarak, "gir ve kal" yöntemiyle bölgede teröristlerden temizlediği yerlerde 15 ile 20 arası üs kuran TSK, karadan ve havadan harekatı sürdürürken, buralarda tahkimatı da ciddi olarak yoğunlaştırdı. Son dönemde bölgeye iş araçlarıyla birlikte çok sayıda inşaat malzemesi gönderilmesi dikkat çekti. İş araçları çetin doğa koşullarının bulunduğu yerlerde daha rahat ulaşım sağlanması için yollar açarken, inşaat malzemeleri de elverişli hava koşulları fırsat bilinerek üs bölgelerinde askerin barınması için küçük çaplı kışlalar kurulmasında kullanılıyor. Bu küçük kışlaların içlerinin çoğunlukla hemen her türlü imkânı sunan prefabrik özellikte oldukları öğrenildi. Güvenlik kaynakları Kuzey Irak içinde 25-30 kilometre kadar derinliğe inen TSK unsurlarının, Kandil ile Türkiye sınırı arasında sızmalara karşı tam güvenlik sağlamada kararlı olduklarını söyledi.

KANDİL VE ZAP’A HAVA HAREKATI

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının Kuzey Irak’ta PKK kamplarına yönelik hava taarruzları da devam ediyor. Kandil ve Zap bölgelerinde insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği hedefler önceki gün yoğun şekilde bombalandı. TSK, resmi Twitter hesabından her iki bölgede PKK’ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınakların hava harekatlarıyla vurularak imha edildiğini duyurdu. TSK’nın bu hafta sadece Kuzey Irak’ta PKK kamplarına yönelik hava harekâtlarında yaklaşık 20 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 20:04
  1. TSK
  2. Kuzey Irak
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
    1. Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
    2. Sel felaketinin ardından Sudan için..
    3. Başkan yeni transferleri açıkladı
    4. TSK'dan kritik hamle! Gir ve kal..
    5. FETÖ'de panik başladı! "Bulunduğunuz..
    6. Beşiktaş'tan Pepe için resmi açıklama!
    7. Kaybolan Suriyelinin cesedi bulundu
    8. Un çorbası nasıl yapılır?
    9. Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl..
    10. Pancar suyunun inanılmaz faydaları
    11. Gebelikte kan uyuşmazlığı varsa ne..
    12. Kamboçya seçimlerinin galibi belli oldu
    13. Krampa dikkat!
    14. Mutlu evlilik için yapılması gerekenler
    15. Japon yazardan şoke eden açıklama!..
    16. Diriliş Kilisesi'nde FETÖ'cü casus..
    17. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    18. Pepe'den flaş karar! Yönetime iletti
    19. Terör örgütüne üst düzey darbe
    20. Doğru yürüyüş için püf noktaları
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...