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Gündem TSK'dan Kosova ordusuna destek
Gündem

TSK'dan Kosova ordusuna destek

Türk Silahlı Kuvvetlerince Kosova Güvenlik Gücüne, yaklaşık 910 bin dolar değerinde kişisel teçhizat hibe edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:32:00 -
TSK'dan Kosova ordusuna destek

Türkiye ve Kosova arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı.

İki ülke arasındaki bu anlaşma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kosova ordusuna teçhizat hibe etti.

Kosova Güvenlik Gücüne (FSK), hibe edilen kişisel teçhizatın yaklaşık 910 bin dolar değerinde olduğu bildirildi.

Başkentte tören yapıldı

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İsmail Cenkeri Ersöz ve FSK Lojistik Subayı Binbaşı Nazmi Zogaj, Kosova’nın başkenti Priştine'de yer alan "Adem Yaşari" kışlasında yapılan törene iştirak etti.

TSK'ya teşekkür

Kosova Güvenlik Gücü Lojistik Subayı Binbaşı Zogaj, yapılan hibe ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile devletinin FSK'ye devamlı desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Kosova’ya 910 bin dolarlık kamuflaj, askeri üniforma, kışlık mont, pilot üniforması ve diğer eşyalardan oluşan kişisel teçhizat malzemeleri hibe olarak verildi.

Bakan Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında imzalanmıştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçtiğimiz sene Kosova ziyareti esnasında imzalanan, Askeri Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, ağustos ayında da Kosova'ya Türk Silahlı Kuvvetlerince 743 bin dolar değerinde askeri giysi, teknik ekipman ve yatak hibe edildiği ifade edilmişti.

Kosova'da 24 Aralık tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Kosova ve Türkiye hükümetleri arasında Askeri Mali İş birliği anlaşması imzalanması bütün kabine üyelerinin onayı ile kabul edilmişti. Kosova Savunma Bakanı Rustem Berisha'nın bu anlaşma ile Savunma Bakanlığına bağış yapılmasının sağlanacağını bildirmişti.

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