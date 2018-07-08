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TSK'dan KHK ile ihraç edilen Binbaşı Abdurrahman Akay kimdir?

701 Sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleriyle bağı kesilen subayların arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subayı hava piyade binbaşı Abdurrahman Akay da bulunuyor. Peki Abdurrahman Akay kimdir?

08 Temmuz 2018 Pazar 16:10
TSK'dan KHK ile ihraç edilen Binbaşı Abdurrahman Akay kimdir?

701 Sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleriyle bağı kesilen subayların arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subayı hava piyade binbaşı Abdurrahman Akay da bulunuyor. Peki Abdurrahman Akay kimdir?

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal’ın emir subayı Binbaşı Abdurrahman Akay FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine konuldu. Ağustos 2017’ye kadar Ünal’ın emir subaylığını yapan Abdurrahman Akay, FETÖ ile irtibatını kabul etmişti.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 16:10
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