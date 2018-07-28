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TSK'dan Kandil'e operasyon!

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:36
TSK'dan Kandil'e operasyon!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:36
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Zap
  3. Kandil
  4. Genelkurmay Başkanlığı

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