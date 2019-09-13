TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına takviye Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinelerinden oluşan askeri konvoy yolladı.

İdlib Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinelerinden oluşan askeri konvoy yolladı. TSK, dün sabah saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı konvoy gönderdi. Konvoyda çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makineleri olduğu öğrenildi. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK’ye ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

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