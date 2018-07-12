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TSK'dan hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:52
TSK'dan hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına 11-12 Temmuz'da hava harekatları düzenlendi. Harekatlar sonucu eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:52
  1. Bitlis
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Genelkurmay Başkanlığı

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