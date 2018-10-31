TSK'dan hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütüne yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, 11 terörist öldürüldü.31 Ekim 2018 Çarşamba 09:11
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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