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TSK'dan hava harekatı: 11 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütüne yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, 11 terörist öldürüldü.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:11
TSK'dan hava harekatı: 11 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edildi. 

Harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:11
  1. Şırnak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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