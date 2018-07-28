0553 313 94 23

TSK'dan flaş açıklama! Münbiç'te 21'inci devriye görevi yapıldı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekat bölgesiyle Münbiç arasındaki hatta 21'inci koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:03
TSK'dan flaş açıklama! Münbiç'te 21'inci devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 21'inci koordineli/bağımsız devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 21'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü. 

 
 
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:03
  1. TSK
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!
    1. Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!
    2. TSK'dan flaş açıklama! Münbiç'te..
    3. Bahçeli'den ABD'nin tehdidine sert..
    4. Darbeci Sisi'den alçak hamle! İdam..
    5. Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
    6. Başkent’te zincirleme kaza: 5 kişi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zambiya ile 12..
    8. Bahçeli'den ekmek paylaşımı
    9. Ülkede kahraman ilan edilmişti! Market..
    10. Bursa'da kereste fabrikasında yangın!
    11. ABD'nin küstah tehdidine BBP'den sert..
    12. Eli kanlı diktatör ülkenin soyunu..
    13. Kalifornia'da 37 bin kişi tahliye edildi
    14. Gözaltında kalp krizinden öldü! 2..
    15. TEM'de harfiyat kamyonu devrildi!
    16. İstanbul'a gelen 280 turiste şok!
    17. İyi Partililer, Akşener'in evini..
    18. İspanya'da taksicilerden UBER grevi!
    19. Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi..
    20. Emine Erdoğan, Güney Afrika'da yavru..
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı
    Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama Diyarbakır'da başladı
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri