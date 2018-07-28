TSK'dan flaş açıklama! Münbiç'te 21'inci devriye görevi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 21'inci koordineli/bağımsız devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 21'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.