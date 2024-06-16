TSK'dan duygulandıran video

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Fedakârca vatanı için hizmet eden askerler de hayatlarındaki en önemli kişilerden biri olan babalarını unutmuyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi sosyal medya hesabından yaptığı Babalar Günü paylaşımıyla izleyenleri duygulandırdı.

DUYGU DOLU SÖZLER YER ALDI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarında görev alan Mehmetçik'in duygu dolu sözleri de videoda yer alıyor.

Evlatlarından ayrı vatan savunmasında görevli askerler, tüm babaların "Babalar Günü"nü kutluyor.

BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLADILAR

Videoda çocukların da görevli askerlerin 'Babalar Günü'nü kutladığı görülüyor.

Başta şehit ve gazilerimizin gününün kutlandığı paylaşım takdir topladı.

"EVLATLARIYLA BİRLİKTE SAĞLIKLI VE MUTLU YILLAR DİLERİZ"

TSK tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Onlar hem evlatlarının hem de bu güzel vatanın kahramanları…

Babalar Günü’nde bile vatan ve millet için nöbet tutan, bu millet için canını hiçe sayan tüm kahraman personelimizin, şehitlerimizin kıymetli babalarının, gazilerimizin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutlar, çok sevdikleri evlatlarıyla birlikte sağlıklı ve mutlu yıllar dileriz.