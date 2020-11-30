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Dünya TSK'dan Azerbaycan'a mayın temizliği desteği
Dünya

TSK'dan Azerbaycan'a mayın temizliği desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mayın/EYP temizliği yapılıp aynı zamanda Azerbaycan ordusuna da eğitim verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:04:00 -
TSK'dan Azerbaycan'a mayın temizliği desteği

Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'a işgalden kurtardığı topraklarda saha desteği vereceğini duyurdu. Paylaşılan duyuruda mayın ve El Yapımı Bomba temizliğinin Türk ordusu tarafından yapılacağı belirtilirken aynı zamanda Azerbaycan askerlerinin de eğitileceği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kara Kuvvetlerimizin mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek."

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