TSK'dan Azerbaycan ordusuna mayın temizleme desteği
Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları tarafından mayın/EYP temizliği yapılıp Azerbaycan ordusuna eğitim desteği verileceğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kara Kuvvetleri mayınları, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METI) ve patlayıcı madde keşif ve imha (PMKI) ekiplerimiz, Ermenistan'ın işgalinden kurtulan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek vermeye başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek."