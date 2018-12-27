TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon! 19 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'kripto yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları iddiasıyla çoğu halen görevde 19 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa, İzmir, Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Giresun, Diyarbakır, Bitlis ve Bingöl'de dün saat 06.00'da ev adreslerine düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Manisa'ya getirilen şüphelilerden 18'i, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 3'ü, serbest bırakılırken, 15 kişi ise mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 şüphelinin ise halen emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.