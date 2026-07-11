ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk

BÜYÜKELÇİ BARRACK: “TÜRKİYE DEĞERLİ BİR MÜTTEFİKTİR” ABD'nin Adana Konsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Thomas Barrack Jr.'ın değerlendirmelerine de yer verildi. Barrack, güçlü ittifakların günlük iş birliği ve ortak çabayla ayakta kaldığını belirterek, Ankara’da gerçekleştirilen NATO temaslarının bu gerçeği bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye’nin yalnızca bölgesel değil, NATO içinde de önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Barrack, USS Roosevelt’in Mersin ziyaretiyle bu ortaklığın sahadaki somut yansımalarından birinin görüldüğünü kaydetti.