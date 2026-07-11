ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk
ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt, 6. Filo’nun faaliyetleri kapsamında planlı liman ziyareti gerekçesiyle Mersin Limanı’na demirledi. Yaklaşık iki yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen ilk ABD savaş gemisi olan muhrip, Akdeniz'de suların ısındığı bir dönemde bölgeye ulaşırken; ABD'li komutanlar ve büyükelçilik kanadından "Türkiye ile kalıcı ortaklığımız ve güçlü müttefikliğimiz hayati önem taşıyor" açıklamaları geldi.