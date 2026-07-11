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ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt, 6. Filo’nun faaliyetleri kapsamında planlı liman ziyareti gerekçesiyle Mersin Limanı’na demirledi. Yaklaşık iki yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen ilk ABD savaş gemisi olan muhrip, Akdeniz'de suların ısındığı bir dönemde bölgeye ulaşırken; ABD'li komutanlar ve büyükelçilik kanadından "Türkiye ile kalıcı ortaklığımız ve güçlü müttefikliğimiz hayati önem taşıyor" açıklamaları geldi.

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Foto - ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt, planlı liman ziyareti kapsamında Mersin Limanı’na ulaştı.

#2
Foto - ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk

ABD Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt, ABD 6. Filosu’nun faaliyetleri kapsamında planlanan liman ziyareti için Mersin Limanı’na demir attı.

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Foto - ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk

Yaklaşık iki yıl sonra Türkiye’ye liman ziyareti gerçekleştiren ilk ABD savaş gemisi olma özelliği taşıyan USS Roosevelt’in ziyareti, NATO müttefikleri arasındaki askeri iş birliği ve bölgesel güvenlik açısından dikkat çekti.

#4
Foto - ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk

ABD 6. FİLOSU: “TÜRKİYE İLE KALICI ORTAKLIĞIMIZ ÖNEMLİ” Geminin Mersin Limanı’na ulaşmasının ardından açıklama yapan ABD 6. Filosu Komutanı Koramiral J. T. Anderson, ziyaretin sembolik ve stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. Anderson, yaklaşık iki yıldır ilk kez bir ABD Deniz Kuvvetleri gemisinin Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirterek, Akdeniz’de hazırlık seviyesinin korunması ve bölgesel istikrarın sürdürülmesi amacıyla Türkiye ile yürütülen iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

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Foto - ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk

GEMİ KOMUTANINDAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR USS Roosevelt Komutanı Deniz Yarbay R. J. DaPrato da Mersin’de gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. DaPrato, Türk müttefiklerine gösterdikleri ev sahipliği nedeniyle teşekkür ederek, ileri konuşlu bir muhribin operasyonel başarısının güçlü NATO ortaklıkları sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Mürettebatın özverili çalışmalarından gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

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Foto - ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk

BÜYÜKELÇİ BARRACK: “TÜRKİYE DEĞERLİ BİR MÜTTEFİKTİR” ABD'nin Adana Konsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Thomas Barrack Jr.'ın değerlendirmelerine de yer verildi. Barrack, güçlü ittifakların günlük iş birliği ve ortak çabayla ayakta kaldığını belirterek, Ankara’da gerçekleştirilen NATO temaslarının bu gerçeği bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye’nin yalnızca bölgesel değil, NATO içinde de önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Barrack, USS Roosevelt’in Mersin ziyaretiyle bu ortaklığın sahadaki somut yansımalarından birinin görüldüğünü kaydetti.

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Foto - ABD savaş gemisi Mersin Limanı’na demir attı: Yaklaşık iki yıl sonra bir ilk

AKDENİZ'DE PLANLI LİMAN ZİYARETİ ABD 6. Filosu’nun operasyon sahasında gerçekleştirilen planlı liman ziyaretleri kapsamında Mersin’e gelen USS Roosevelt’in, ziyaret süresince çeşitli lojistik faaliyetler ve mürettebat dinlenme programlarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Liman ziyareti, Türkiye ile ABD arasındaki NATO çerçevesindeki askeri iş birliği ve karşılıklı temasların devam ettiğini gösteren önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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