TSK'da İHA sürüsü dönemi!

Terörle mücadelede güvenlik güçlerine güç katan ve son olarak, PKK'nın Sincar sorumlusu İsmail Özden'in sınır ötesinde etkisiz hale getirildiği operasyonda, ön plana çıkan İHA'ların, sürü konseptiyle çalışması için projeler tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 100 günlük icraat programında da yer alan sürü insansız araçların geliştirilmesinin başlatılmasında dikkat çekici projeler bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre, uzaktan kontrollü İHA'ların ardından, ilerleyen yıllarda yüksek akıllı ve sürü zekâsına sahip İHA'ların harp sahasında etkin olarak kullanımı planlanıyor. Düşük maliyetli ve feda edilebilir olma özelliğiyle dikkat çeken insansız sistemler, çok sayıda silah sistemiyle entegre edilebiliyor. Böylece bu araçların askeri unsurların koordineli bir şekilde ve büyük bir sürat ile operasyon yapmasına imkân sağlayacağı değerlendiriliyor.

KAMİKAZE İHA'LAR

Türkiye'de ilerleyen süreçte sürü olarak hayata geçirilmesi öngörülen projelerin başında, Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ'nin (STM) kamikaze ve gözetleme maksatlı otonom drone sistemleri geliyor. STM Kamikaze İHA ailesi; otonom döner kanatlı vurucu İHA "Kargu", otonom taktik sabit kanatlı vurucu İHA "Alpagu", otonom döner kanatlı keşif ve gözetleme İHA "Togan"dan oluşuyor.

ALPAGU: Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday Alpagu, eski Türkçede "tek başına düşmana saldıran yiğit" anlamı taşıyor. Otonom veya manuel kullanılabilen Alpagu, sabit kanatlı ve bir lançerden fırlatılabiliyor. Özel tasarımı sayesinde hafif ve kompakt bir yapıya sahip olan Alpagu, tek kişi tarafından azami 45 saniyede kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Kamikaze görevinin yanı sıra keşif ve gözetleme de yapabilen Alpagu'nun taşıdığı patlayıcı, sahada başka bir patlayıcıyla değiştirilebiliyor. Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Alpagu, hareketli hedeflere yöneliminin yanı sıra, olumsuz bir durumda görevi terk edebilme ya da kendini imha etme özelliğine sahip.

KARGU: "Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "Atmaca" anlamlarına gelen STM'nin bir diğer ürünü Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özellikleriyle öne çıkıyor. Gece ve gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında çok kısa sürede göreve hazır hale getirilerek tali zararları en aza indirecek şekilde hassas vuruş yapabiliyor. Alpagu'da olduğu gibi otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen Kargu'nun mühimmatı da arazide kolaylıkla değiştirilebiliyor. Lazer mesafe bulucu, görev iptal, acil imha gibi özelliklere de sahip olan Kargu'nun, asimetrik harp ve sınır güvenliği alanlarında ön plana çıkması bekleniyor.

TOGAN: "Doğan" anlamına gelen Togan ise yüksek performanslı uçuş özelliği sayesinde otonom olarak nesne tespiti, teşhisi, takibi ve sınıflandırması yapıyor. 30 kat optik yakınlaştırma özelliğiyle keşif ve gözetleme görevlerinde üstün başarı sağlamak için geliştirilen Togan, operatöre gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebilen, hareketli veya hareketsiz tehditleri otomatik olarak belirleyip sınıflandırabiliyor. Togan, gece ve gündüz operasyonlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Tek personelle çok kısa sürede göreve hazır hale getirilebilen ve 40 dakika boyunca havada kalabilen Togan'ın, sürü zekâsının ilk milli örneğini teşkil etmek üzere kamikaze drone'lar Kargu ve Alpagu ile birlikte çoklu drone harekâtı yapacak şekilde kullanılması planlanıyor.