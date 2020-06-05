TSKB'den Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB), Türkiye'de doğalgaz dağıtım ve gıda sektöründeki ilk kira sertifikası (sukuk) ihraçlarının ardından Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını da gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Zorlu Enerji adına oluşturulan toplam 450 milyon lira tutarında sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 50 milyon lira tutarında ilk ihracın gerçekleştirildiği belirtildi.

TSKB, yatırım bankacılığı alanında yeni bir ilke imza atarak Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını yaptı.



Bir yıl vadeli, üç ayda bir dönemsel değişken getiri ödemeli olarak nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan ihraç, TSKB'nin gerçekleştirdiği üçüncü kira sertifikası ihracı oldu. İhraç kapsamında yatırımcılara satış, TSKB'nin iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler'in de desteği ile gerçekleştirildi.





- "İhraç, Yeşil Sukuk ihraç hedeflerin de ötesinde"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Yatırım Bankacılığı, Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, 3 Haziran'da gerçekleşen ihraç hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Daha önce Orta Doğu ve Malezya'da olmak üzere dünyada yapılan az sayıda Yeşil Sukuk olarak etiketlenmiş ihraç mevcuttu. Ancak Zorlu Enerji adına gerçekleştirdiğimiz ve Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin (ICMA-International Capital Markets Association) 4 temel standardına uyumlu bir çerçevede yapılandırılan bu ihraç, sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri de içermesi sayesinde daha önce yapılmış olan sınırlı sayıdaki Yeşil Sukuk ihraçlarındaki yenilenebilir enerji ile bağlantılı hedeflerin de ötesine geçti."

Aksoy, ihracın Sürdürülebilir Sukuk Çerçevesi içeriği açısından değerlendirildiğinde dünyada ilk olma niteliğine sahip olduğunun altını çizerek, "Yatırım bankacılığı faaliyetlerimizle TSKB'ye sürdürülebilir bankacılık alanında yeni ilkler kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.



