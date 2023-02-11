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Gündem TSK yaralı kurtarılanları hastanelere naklediyor!
Gündem

TSK yaralı kurtarılanları hastanelere naklediyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin helikopterlerle, kurtarılan depremzedeleri tahliye ettiği görüntüleri paylaştı. MSB tarafından yapılan açıklamada, TSK'nın bölgede canhıraş çalıştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 01:02:00 - 2023-02-11 01:13:52

Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MSB tarafından yapılan açıklamada, yaralı kurtarılan depremzedelerin helikopterlerle bölgeden tahliye edildiği belirtildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterler, deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımızı gün boyunca hastanelere tahliye etmeyi sürdürdü, sürdürüyor.

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