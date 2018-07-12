TSK vuruyor, PKK çözülüyor!
Son dönemlerde yapılan operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Şırnak ve Mardin'de 5 terörist teslim oldu.12 Temmuz 2018 Perşembe 17:52
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
EYP İMHA EDİLDİ
Güçlükonak ilçesinde ise güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
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