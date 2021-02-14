TSK vuruyor, Emre Uslu zıplıyor! PKK'nın kalleş saldırısı sonrası salyalarını bıraktı

Türk askeri karşısında direnci iyice kırılan hain terör örgütü PKK, 13 sivil vatandaşı şehit etti. Yaşanan gelişme sonrası intikam için operasyonlar sürerken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Büyük kalleşliğe imza atan PKK’ya tepkiler dinmezken, sosyal medyada bazı FETÖ ve PKK destekçileri kafasını gömülü yerden çıkardı.

ABD'nin kucağındaki FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medyadaki skandal açıklamalarıyla öne çıktı.

13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası Emre Uslu, PKK yaptı diyemediği gibi Başkan Erdoğan ve Türk askerini hedef aldı.

İşte o ifadeler:

Gara neresi? 13 Vatandaş kim? Hemen söyleyelim, (PKK’nın kaçırdığı MİT, Polis, Asker) RTE’nin “Çarşamba müjdesi” için operasyon yapıldı, güya kurtarılacaklardı, birileri önce @RTErdogan’ye “müjdeyi” erkenden açıklayıp ardından kendi personelini bombalattı. Bir bakıma Roboski 2.0

O kadar İHA yaptık asker harekat planı düzenlerken (PKK’nın kaçırdığı 13 MİT, Asker, Polis kendi bombalarımızla şehit edildi) halen Google imajıyla harekat planı yapıyor. Ulan nerde o “dünya çapında” İHA’lar gönderin de cam gibi görüntü verin sana askere?