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Gündem TSK vurdukça terör seviciler kuduruyor
Gündem

TSK vurdukça terör seviciler kuduruyor

TTB Başkanı Fincancı’nın ‘kimyasal silah’ iddialarına tepki gösteren Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Kimyasal silah yalanına sarılanlar, en hafif tabirle haindir, alçaktır, küstahtır. Bunlar, TSK’nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarından rahatsız olmalılar ki bu alçakça açıklamaları yapmışlardır. Terör örgütünün bitme aşamasına gelmesi Tanrıkulu, Demirtaş, Fincancı gibi PKK sempatizanlarını rahatsız etmiştir” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 09:58:00 -
TSK vurdukça terör seviciler kuduruyor

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapan TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya tepkiler dinmiyor. Akit’e konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, tepkisini şöyle ifade etti: “CHP’li Sezgin Tanrıkulu, cezaevinde olan HDP’li Selahattin Demirtaş ve son olarak TTB Başkanı yaptıkları açıklamalarda TSK’nın PKK’ya karşı kimyasal silah kullanıldığı yönünde aslı astarı olmayan yalan beyanlarda bulunarak, teröristlere olan hayranlıklarını bir kez daha itiraf etmişlerdir. Bu PKK seviciler başarılı operasyonlara gölge düşürmeye çalışmaktadırlar. Operasyonlardan rahatsız olmalıdırlar ki bu alçakça açıklamaları yapmışlardır. PKK terör örgütünün bitme aşamasına gelmesi Tanrıkulu, Demirtaş, Fincancı gibi PKK sempatizanlarını rahatsız etmiştir. Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın hukuka yasalara ve insan haklarına en saygılı ordusudur. Dünyanın en şefkatli en merhametli kanun ordusu olan TSK’ya iftira atanlar haindir. İftira kampanyalarıyla şanlı ordumuzun moralini bozmaya çalışanlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardır. Göz bebeğimiz, kanunların kendilerine verdiği yetkileri kullanarak son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına aralıksız sürdürerek PKK sevicilerini üzmeye devam edecektir.”

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