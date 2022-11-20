TSK vurdu, PKK yandaşları sokaklara döküldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı, PKK yandaşlarını rahatsız etti. Yurt dışında yaşayan terör sempatizanları ellerinde PKK paçavraları ile sokaklara döküldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda terör inlerini yerle bir etti.
Operasyon kapsamında teröristlere ait hedefler nokta atışıyla imha edilirken, PKK sempatizanları Avrupa'da sokaklara döküldü.
Gözaltına alındılar
Avusturya'da ellerinde örgütün paçavlarıyla gösteriler düzenleyen terör yandaşlarının eylemine, Avusturya polisi müdahale etti. Bazı örgüt sempatizanlarının gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.
Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren "Sembol Yasası" ile terör örgütü PKK'nın sembolünün kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı.