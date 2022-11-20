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Dünya TSK vurdu, PKK yandaşları sokaklara döküldü!
Dünya

TSK vurdu, PKK yandaşları sokaklara döküldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı, PKK yandaşlarını rahatsız etti. Yurt dışında yaşayan terör sempatizanları ellerinde PKK paçavraları ile sokaklara döküldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 11:11:00 - 2022-11-20 11:27:31
TSK vurdu, PKK yandaşları sokaklara döküldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda terör inlerini yerle bir etti.

Operasyon kapsamında teröristlere ait hedefler nokta atışıyla imha edilirken, PKK sempatizanları Avrupa'da sokaklara döküldü.

Gözaltına alındılar

Avusturya'da ellerinde örgütün paçavlarıyla gösteriler düzenleyen terör yandaşlarının eylemine, Avusturya polisi müdahale etti. Bazı örgüt sempatizanlarının gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren "Sembol Yasası" ile terör örgütü PKK'nın sembolünün kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı.

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Yorumlar

Kuyrukcu

Kuyrukları o kadar uzunki, acılarını Avrupa'da bile hissediyorlar

Chpkk+hdp+fetö

Ah kürt adı altında din düşmanları sizi..Türk milletinden müslüman kimliğini almak için her pisliği yapıyorsunuz..Aslında batı ve yahudiler kürtleri çok mu seviyor da arkasında oluyorlar..Haçlı zihniyetlerle siyonist yahudilerin birleşerek bizi yok etmek istediği gün gibi ortada..Maşası da Kürt adındaki müslüman millet düşmanları..Gerçek bir kürt bu oyunların farkında zaten..
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