TSK vurdu, o ülke yerinden hopladı! Ne oldu, renginiz soldu değil mi?

TSK'nın, teröristlerin inlerini darmadağın etmesi, Almanları yerinden hoplattı. Alman politikacılar, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekâtına tepki gösterdi. Sol Parti, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser'in bugün başlayacak Türkiye ziyaretini iptal etmesini istedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin küçük ortağı FDP'nin dış politika sözcüsü Ulrich Lechte, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Erdoğan devletler hukukunu ihlal ederek Suriye ve Irak'taki Kürt bölgelerine saldırıyor, aynı zamanda İran Kürt kenti Mahabat'a giriyor. Her iki durumda da çok sayıda sivil kurban verildiğini hesaba katmak gerekir. Bu tartışmaya açık olmayan tutumu kınıyorum. Artık nihayet oraya bakmalı ve harekete geçmeliyiz" herzelerini yumurtladı.

Yeşiller Dış Politika Sözcüsü Jürgen Trittin de Twitter'den yaptığı paylaşımla Türk hükümetini kınayarak teröre arka çıktı. Trittin, "Diğer ülkelere yönelik devletler hukukunu ihlal eden saldırılarla seçim kampanyası yürütmek... Erdoğan ve Putin gibi otokratlar aynı reçeteyi izliyor" açıklaması yaptı.