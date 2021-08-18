TSK tokatladı HDP mosmor oldu!

Geçtiğimiz günlerde TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi ile görüşmeye giden PKK'nın sözde yönetim takımı, Sincar'dan çıkamadan SİHA ile tarafından etkisiz hale getirildi.

Sözde üst düzey komutan Said Hasan öldürüldü

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK/YBŞ sözde komutanı Said Hasan olduğu ve Hasan'ın 3 yıl önce bugün etkisiz hale getirilen PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyesi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'in yakın adamı olduğu ortaya çıktı.

HDP: Türkiye savaş suçu işledi

Irak'ın kuzeyindeki nokta atışı operasyonlarla büyük darbe alan örgütün sözcülüğüne soyunan HDP açıklamasında "Saldırıda siviller hedef alındı, savaş koşullarında bile dokunulmaz olan hastaneler ve sivil yerleşim yerleri bombalanarak açık bir şekilde savaş suçu işlendi." ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye tehdit

Açıklamada yalanlarla Türkiye'yi itham etmeye devam edilerek AK Parti hükümeti şu ifadelerle tehdit edildi: Mesele, Türkiye’nin ulusal çıkarları ve bekası değil, iktidarın kendi karanlık emelleri ve savaş siyasetinden beslenmesidir. AKP iktidarı insani değerleri ve uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak imza attığı bu saldırıların hesabını hem siyasi olarak hem de hukuk karşısında verecektir.

TSK DEAŞ ve Taliban'la bir tutuldu

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamada "IŞİD ve Taliban çizgisinde somutlaşan kadın ve insanlık düşmanı karanlık güçler" diye tanımlanan unsurlarla bir tutuldu.