0553 313 94 23
impression

TSK terör yuvalarını vurdu ses oradan geldi… Tek ses oldular, skandal mesaj: Türkiye durdurulmalı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda bulunan terör inlerini yerle bir etmesi ABD’yi rahatsız etti. PKK/YPG terör örgütü, DAEŞ terör örgütü ile ‘mücadele’sindeki başarısızlığa gerekçe olarak Türkiye gösterildi.

02 Kasım 2018 Cuma 07:04
TSK terör yuvalarını vurdu ses oradan geldi… Tek ses oldular, skandal mesaj: Türkiye durdurulmalı

Milli güvenliğini sağlamak için Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine operasyonlar düzenleyen Türkiye'nin kararlı adımları hem Washington yönetimini, hem de Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin koruduğu terör örgütü PKK/YPG'yi rahatsız etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zor Mağar'dan sonra Ayn el Arab (Kobani) ve Tel Abyad'ı bombalayarak top ateşiyle 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Dünya Türkiye'yi durdurmalı

Terör örgütü PKK/YPG'nin çatı örgütü olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise Türkiye'nin operasyonlarını DEAŞ'lı teröristler karşısındaki başarısızlıklarının bahanesi olarak göstermeye çalıştı. SDG, "Türkiye'nin operasyonları sürdüğü müddetçe DEAŞ'la mücadeleyi durduracakları" tehdidini savurdu. SDG destekçileri, uluslararası medyaya verdiği demeçlerde "Dünya Türkiye'yi durdurmalı" ifadelerini kullandı.


ABD'li Sözcü: büyük endişe sebebidir

Buna karşılık ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino hem Ankara ile hem de SDG ile temasta olduklarını açıkladı ve Türkiye'nin operasyonlarını kastederek "Suriye'nin kuzey batısındaki tek taraflı askeri operasyonlar, özellikle bölgede Amerikan personeli de bulunduğu göz önüne alındığında, bizim için büyük bir endişe sebebidir" açıklamasında bulundu. Palladino, "Türkiye NATO üyesi ve DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız" diyerek ABD ile Türkiye'nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana eğitimlere devam ettiğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 07:04
  1. Ankara
  2. abd
  3. sdg
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    1. Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    2. Mehmetçiğe mesaj gönderdiler: Hazırız!
    3. Yasin Aktay'dan Cemal Kaşıkçı..
    4. Metro inşaatında çökme! Göçük altında..
    5. TSK terör yuvalarını vurdu ses oradan..
    6. Kılıçdaroğlu’ndan HDP ile ‘İttifak’..
    7. 3 büyükşehire özel anket!
    8. Skandal karar… İsrail Büyükelçiliğini..
    9. NASA duyurdu! İletişim kesildi...
    10. Askere giden kuzenine el sallamak..
    11. Önce İçişleri şimdi valilik… Bunu..
    12. Ümraniye'de göçük! İki kişi aranıyor,..
    13. Zinedine Zidane'den Juventus mesajı!..
    14. Bomba iddia! | Fenerbahçe, Jorge..
    15. TFF'ye bildirildi! Galatasaray genç..
    16. Ümit Özat: Galatasaray'ın senede 1 gün..
    17. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    18. Husilerden ABD'nin 'ateşkes' çağrısına..
    19. CNN'den 'Heather Nauert' iddiası!
    20. Netanyahu'dan Trump'a: Prens Selman'ı..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    Dehşet anları böyle anlattı: Bebek gibi oynadı benimle, bir ara kendimi bırakayım yesin beni dedim
    Dehşet anları böyle anlattı: Bebek gibi oynadı benimle, bir ara kendimi bırakayım yesin beni dedim