TSK terör yuvalarını vurdu ses oradan geldi… Tek ses oldular, skandal mesaj: Türkiye durdurulmalı

Milli güvenliğini sağlamak için Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine operasyonlar düzenleyen Türkiye'nin kararlı adımları hem Washington yönetimini, hem de Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin koruduğu terör örgütü PKK/YPG'yi rahatsız etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zor Mağar'dan sonra Ayn el Arab (Kobani) ve Tel Abyad'ı bombalayarak top ateşiyle 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.





Dünya Türkiye'yi durdurmalı

Terör örgütü PKK/YPG'nin çatı örgütü olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise Türkiye'nin operasyonlarını DEAŞ'lı teröristler karşısındaki başarısızlıklarının bahanesi olarak göstermeye çalıştı. SDG, "Türkiye'nin operasyonları sürdüğü müddetçe DEAŞ'la mücadeleyi durduracakları" tehdidini savurdu. SDG destekçileri, uluslararası medyaya verdiği demeçlerde "Dünya Türkiye'yi durdurmalı" ifadelerini kullandı.



ABD'li Sözcü: büyük endişe sebebidir

Buna karşılık ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino hem Ankara ile hem de SDG ile temasta olduklarını açıkladı ve Türkiye'nin operasyonlarını kastederek "Suriye'nin kuzey batısındaki tek taraflı askeri operasyonlar, özellikle bölgede Amerikan personeli de bulunduğu göz önüne alındığında, bizim için büyük bir endişe sebebidir" açıklamasında bulundu. Palladino, "Türkiye NATO üyesi ve DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız" diyerek ABD ile Türkiye'nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana eğitimlere devam ettiğini söyledi.