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Siyaset "TSK satıldı" diyen CHP'liye İbrahim Kalın'dan net cevap
Siyaset

"TSK satıldı" diyen CHP'liye İbrahim Kalın'dan net cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "TSK Katarlılara satıldı" diyen CHP'li Ali Mahir Başarır'a, geçmişte vesayetçileri arkalarına aldıklarını hatırlatıp cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:11:00 - 2020-11-29 14:21:51
"TSK satıldı" diyen CHP'liye İbrahim Kalın'dan net cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, paylaşımında, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk milletinin istikbalini korumak için kahramanca mücadele edenTürk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı. Bir televizyon programına katılan Başarır TSK'ya "satılmış ordu" diyerek hakaret etti.

Başarır, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" diyerek TSK'ya asılsız sözlerle saldırdı.

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