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TSK PKK hedeflerini topa tuttu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Hudut Alayı, Irak sınırındaki PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu.

09 Kasım 2018 Cuma 19:35
TSK PKK hedeflerini topa tuttu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Hudut Alayından, Irak sınırındaki terör örgütü PKK hedefleri yoğun top atışına tutuldu.

Derecik'teki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmalarla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan hedefleri belirlendi.

Hudut Alay Komutanlığından, PKK'nın Hakurk bölgesindeki hedeflerine yoğun top atışı yapıldı. Atışların yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 19:35
  1. Hakkari
  2. TSK
  3. PKK
  4. Irak

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