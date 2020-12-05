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Aktüel TSK, Oruç Reis'i bir an bile yalnız bırakmadı
Aktüel

TSK, Oruç Reis'i bir an bile yalnız bırakmadı

Oruç Reis sismik araştırma gemisini refakat ve korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, bu önemli görev kapsamında yoğun mesai harcadı - Araştırma gemisini 82 gün boyunca bir an bile yalnız bırakmayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Doğu Akdeniz ve Ege'de 45 bin saat seyir yaptı, deniz karakol uçakları ve helikopterler tarafından 1170 saat, İHA tarafından 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı - Refakat ve koruma görevinin ana unsurlarından olan yüksek hazırlık durumunun idame edilmesi, denizdeki ve karadaki faaliyetlerin dikkatle planlanması ve icrası, olası engelleme çabalarının caydırılması hususları bahriyeliler tarafından, görev süresinin uzunluğundan kaynaklanan sosyal mahrumiyetler ve Kovid-19 salgınının yarattığı ilave zorluklara rağmen büyük bir disiplin içinde ve fedakarca yerine getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:47:33 -
TSK, Oruç Reis'i bir an bile yalnız bırakmadı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, refakat ve korumakla görevli oldukları Oruç Reis sismik araştırma gemisini 82 gün boyunca bir an bile yalnız bırakmadı. Bu görev kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de 45 bin saat seyir yapıldı, deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki sismik araştırmalar kapsamında 10 bin 955 kilometre iki boyutlu (2B) sismik veri topladı.

Araştırmalarının ardından kasım ayı sonunda Antalya Limanı'na dönen araştırma gemisi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları refakat ve koruma görevi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumak maksadıyla Doğu Akdeniz’de araştırma faaliyeti icra eden MTA Oruç Reis araştırma gemisine 8 Ağustos-12 Eylül ve 11 Ekim-29 Kasım olmak üzere iki periyotta eşlik edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 82 gün süren refakat ve koruma görevi kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de harp gemileri ve denizaltılar tarafından 45 bin saat seyir yapıldı.

Görev kapsamında ayrıca deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı.

Refakat ve koruma görevinin ana unsurlarından olan yüksek hazırlık durumunun idame edilmesi, denizdeki ve karadaki faaliyetlerin dikkatle planlanması ve icrası, olası engelleme çabalarının caydırılması hususları bahriyeliler tarafından, görev süresinin uzunluğundan kaynaklanan sosyal mahrumiyetler ve Kovid-19 salgınının yarattığı ilave zorluklara rağmen büyük bir disiplin içinde ve fedakarca yerine getirildi.

Refakat ve koruma görevine Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da destek verdi.

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