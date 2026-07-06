TSK NATO'nun ikinci büyük ordusu: MSB'den zirve öncesi gururlandıran paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, 36'ncı NATO Zirvesi'ne sayılı gün kala perdeyi araladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü tek bir video klibe sığdırdı.

Bakanlık, paylaşımında TSK'yi "NATO'nun ikinci büyük ordusu" ve dünyanın en etkin, en caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak tanımladı. Görüntüler, o tanımın arkasındaki sahayı gösterdi.

Zirve öncesi gelen paylaşım

MSB, videoyu 7-8 Temmuz'da Ankara'da toplanacak 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde sosyal medya hesabından yayımladı. Zamanlama tesadüf değildi; zirveye ev sahipliği yapacak Türkiye, ordusunun kapasitesini kareler üzerinden anlattı.

Videoda Mehmetçik sahne sahne

Klipte, yurt içi ve yurt dışında görev yapan Mehmetçik'in tatbikat görüntüleri yer aldı. Kamera bir eğitim alanından diğerine geçti; asker, hem sınırların içinde hem de sınır ötesi görev sahalarında iş başındaydı.

Görüntülerin ortak paydası netti: Hazırlık, disiplin ve saha hâkimiyeti. Peki karelerde en çok göze çarpan neydi?

Zorlu şartlarda yerli ve milli araçlar

Videoda, zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan askerlerin kullandığı yerli ve milli araçlar öne çıktı. Çamur, engebeli zemin ve ağır hava koşulları; bu araçların gerçek görev sahasıydı.

Kareler, savunma sanayisinin sahaya inmiş hâlini gösterdi: Laboratuvarda değil, Mehmetçik'in elinde, görev başında.

MSB'nin mesajı

Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir."

Bölgesel ve küresel teminat vurgusu

MSB, bu tabloyu yalnızca Türkiye'yle sınırlamadı. Bakanlık, TSK'yi bölgesel ve küresel güvenliğin en güçlü teminatlarından biri olarak tarif etti. Zirve öncesi verilen mesaj buydu.