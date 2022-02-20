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Ekonomi TSK, muvazzaf subay temini yapacak
Ekonomi

TSK, muvazzaf subay temini yapacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere; “Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Hukuk Sınıfı Subay temini yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 13:19:00 -
TSK, muvazzaf subay temini yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin konular; 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik, Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik ile TSK Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmış ve bu kılavuzda açıklanmıştır.

Temin aşamalarında her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ve gerekli görülürse SMS ile yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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