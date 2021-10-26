  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TSK muvazzaf subay alacak
Ekonomi

TSK muvazzaf subay alacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinde/Millî Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) ilgili Kuvvet Komutanlıkları kadrolarında kontenjanlar dahilinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 15:57:00 -
TSK muvazzaf subay alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türk Silahlı Kuvvetlerine Kuvvet Komutanlıklarında/Milli Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alınacak. Adaylar ön başvurularını 14 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

 Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra tercih ve başvuru güncellemesi yapılamayacak, müracaat tarihinin sona ermesinden sonra sadece oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için MSB Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022 MEB AÖL sınav tarihleri
Eğitim

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022 MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi öğrencileri 1.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL sınavları online..
Meral Akşener'den akla ziyan İmamoğlu açıklaması
Siyaset

Meral Akşener'den akla ziyan İmamoğlu açıklaması

Bir televizyon programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında akla ziyan ifadeler k..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'na yetki
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'na yetki

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Paketi düzenlemesine göre; Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay