TSK muvazzaf subay alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türk Silahlı Kuvvetlerine Kuvvet Komutanlıklarında/Milli Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alınacak. Adaylar ön başvurularını 14 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra tercih ve başvuru güncellemesi yapılamayacak, müracaat tarihinin sona ermesinden sonra sadece oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için MSB Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.

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