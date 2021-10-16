TSK muvazzaf subay alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Tabip Sınıfı Sözleşmeli ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tabip Sınıfı Sözleşmeli veya Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, Tablo-1’de belirtilen kaynak okul/bölüm mezunlarından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan 01.01.2021 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar (Tıp Fakültesi mezunları dahil) için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular),

(3) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(4) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(5) Tabip Sınıfı Sözleşmeli ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay aday adaylarından KPSS puanı istenmeyecek, söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. En az 50 puan şartını sağlayan şehit ve gazi eş ve çocukları, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8/c maddesi hükmü gereği, söz konusu sınavda aldıkları nota yüzde 10 ilave edilmek suretiyle oluşacak notuna göre değerlendirilecektir. Bu maksatla müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(6) Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmenliği sınıfı muvazzaf subaylığa yalnızca atletizm, triatlon ve kick boks/muay tai branşlarındaki milli sporculardan (erkek adaylar sadece atletizm ve triatlon; kadın adaylar sadece triatlon ve kick boks/muay tai branşlarına başvurabilecek, erkek adaylar kick boks/muay tai, kadın adaylar ise atletizm branşlarına başvuramayacaktır).

Son Başvuru Tarihi : 07 Kasım 2021 (Saat 23:59)

Sınav Yerleri : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/Ankara

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız